شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض من جديد – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الثبات طويلاً فوق مقاومة القناة الهابطة، لينخفض بشكل واضح ويستأنف الاتجاه الرئيسي الهابط، في طريقه لزيارة مناطق 0.8900 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9045 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط