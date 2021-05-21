شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه مقاومة قوية – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوبة في تخطي مستوى 0.7765، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7890.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً ما لم يتم كسر مستوى 0.7710 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7710 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد