شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بملامسة هدفنا المنتظر عند 64.90 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 63.60 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 66.90 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.60 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط