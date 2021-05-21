شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب المكتمل مسبقاً فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 28.70 ثم 29.00 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 27.15 قد يضغط على السعر لإعادة اختبار خط الرقبة المخترق للنموذج المذكور عند 26.60 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.35 والمقاومة 28.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد