شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم للسعر، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1900.00 كمحطة تالية.

يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1858.00 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط مؤقت والتوجه نحو زيارة مناطق 1838.00 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد