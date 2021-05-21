شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بعد الاقتراب من الهدف الإيجابي الأول عند 1.2160، ليعيد اختبار المقاومة المخترقة للقناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك.

لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1.2160 وتمتد إلى 1.2255 بعد تخطي المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.2055 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2030 والمقاومة 1.2150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد