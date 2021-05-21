شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينخفض من جديد – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بعد اختبار مستوى 109.22، ليبدأ الضغط على دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 107.68.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 109.22 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط