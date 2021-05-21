شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار للارتفاع بعد الانخفاض الذي شهده في الجلسات الماضية، حيث حافظ على ثباته فوق دعم القناة الرئيسية الصاعدة، لينعش السيناريو الإيجابي الرئيسي، والذي تبدأ أهدافه باختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.4238، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مناطق 1.4375.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي يتطلب استمراره الثبات فوق مستوى 1.4130.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد