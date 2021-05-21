شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 1.2170، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2300.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.2170 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض لزيارة مناطق 1.2064 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد