شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة المشروعات القومية فى 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر
وقد رصدت الدولة حجم استثمارات لتنفيذ 25 مشروعا قوميا كبيرا بنحو 164 مليار جنيه في عام 20/2021
-المشروع القومى للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة
- مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه.
- مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه وتصل أطول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم ،لاستفادة 25 محافظة من المشروع
- مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه،
وتصل عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 65 منشآة.
-مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه.
-مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه.
- مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه.
- مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه.
- مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه،بحيث تصل عدد الوحدات العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.