شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد ثاني خسائر أسبوعية له على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 25 من شباط/فبراير، حينما اختبر الأعلى له منذ 19 من أيار/مايو 2015 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 0.7755 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7776 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7753، بينما حقق الأعلى له عند 0.7778.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا اتساع القطاع الصناعي إلى ما قمته 59.9 مقابل 59.7 في نيسان/أبريل الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قمته 58.2 مقابل 58.8، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.1 مقابل 58.9 في نيسان/أبريل.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 60.0 مقابل 60.5 في نيسان/أبريل وتقلص اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 64.3 مقابل 64.7 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% إلى 6.06 مليون مقابل تراجع 3.7% عند 6.01 مليون منزل في آذار/مارس الماضي، وصولاً لمشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش تحت عنوان "ديناميكيات الأجور" في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً حتى تحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للبطالة وللتضخم.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع الفيدرالي تطرق لكون الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تحقيق تقدم جوهري، وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية اتفقوا على أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن أهدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما يري بعضهم أن يبدأ الحديث عن تقليص التحفيز في الاجتماعات المقبلة، وعضوان زادوا من مخاطر حدوث بناء التضخم إلى مستويات "غير مرحب بها" قبل وجود دليل كاف لإثارة تفاعل صانعي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.