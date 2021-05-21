شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الدرجات الوظيفية إلى مستويات، في كل درجة ولكل مستوى منها مدة بينية يجب على الموظف الحكومي اجتيازها، حتى يتم ترشيحه للمستوى الأعلى والدرجة الأعلى، وعليه فإن جميع مرتبات الموظفين، ستزيد بعد اعتماد العلاوة الدورية الجديدة، بداية من مرتبات شهر يوليو 2021، على النحو التالي:

1- 75 جنيها علاوة دورية، كحد أدنى وحافز شهري إضافي، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا للدرجات الرابعة فما دونها.

2- 200 جنيه للدرجة الثالثة،

3 - 250 جنيهًا للدرجة الثانية

4- 300جنيه للدرجة الأولى،

5- 325 جنيهًا للمدير العام

6- 350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس الماضى ، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.