شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تخطط لبيع منتجاتها عبر أول متجر للتجزئة هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني أنها تنوي طرح عدد من منتجاتها عبر أول متجر تجزئة تخطط لافتتاحه في فصل الصيف من هذا العام.



وأفادت "ألفابت" أن متجر "جوجل" المنتظر سيجري افتتاحه في أحد أحياء مدينة نيويورك خلال الأشهر القليلة المقبلة.



ومن المنتظر طرح جوالات "بيكسل" الشهيرة التي تنتجها "جوجل" وأيضا أجهزة "فيتبيت" وحواسب "بيكسل بوك" وغيرها.



وشددت "جوجل" على أنها سوف تلتزم بالإجراءات الاحترازية في متجرها للتجزئة كما أنها ستلتزم بتعليمات السلطات الصحية بشأن ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.



تجدر الإشارة إلى ان "آبل" أعادت تشغيل العديد من متاجرها للتجزئة في الولايات المتحدة وخارجها بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 1.55 وأغلق جلسة الخميس عند 2306.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2312 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2283.5 دولار.