شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يغلق على ارتفاع بدعم من انتعاش القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الخميس في ظل إقبال المستثمرين على أسهم القطاع التكنولوجي فضلا عن استمرار شركة التغريدات الأمريكية في تطوير منصتها.



وأفادت "تويتر" أنها أعادت السماح بطلب الحصول على علامة التحقق والتوثيق، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017.



وأفادت "تويتر" أن أنها قررت السماح بطلب علامة التحقق من أصحاب الحسابات، ومن أجل طلب التحقق، يجب أن يكون طالب التوثيق نشطا وله صورة شخصية وعنوان للبريد الإلكتروني الشخصي وأيضا رقم هاتفه.



وأضافت الشركة بأن هناك عدة شروط أيضا من بينها أن يكون الحساب مستخدما من مالكه خلال الأشهر الستة السابقة لطلب التوثيق.



تجدر الإشارة إلى أن "تويتر" كشفت في الآونة الأخيرة عن ارتفاع عدد المستخدمين النشطين لديها خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 3.4% إلى 54.7 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الخميس عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.