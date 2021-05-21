شكرا لقرائتكم خبر عن «المواد الغذائية» تقود التضخم للارتفاع 5.3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أبريل 2021 بنسبة 5.3 % مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2020، وأيضًا أعلى من الشهر السابق مارس 2021 حيث كان 4.9 %.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو الماضي، مرجعة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبريل إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.4 % وأسعار النقل بنسبة 14.9 %.

المؤثر الأكبر

وأوضحت البيانات أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر أبريل 2021، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 9.7 %، وأسعار الخضراوات بنسبة 6.1 %، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النقل بنسبة 14.9 % جاء متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.3 %.

وأشارت إلى أن أسعار التبغ سجلت ارتفاعًا نسبته 13.1 % متأثرًا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.1 %، فيما سجلت أسعار الاتصالات ارتفاعًا نسبته 13.5 % متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4 %، موضحة ارتفاع أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 7.4 % متأثرة بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 9.5 %، وأيضًا ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.8 % متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 14.5 %.

اتجاه مختلففي اتجاه مختلف أظهرت بيانات «الإحصاء» تراجعًا في أسعار التعليم بنسبة 9.1 %، متأثرة بتراجعات أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 14.3 %، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.0 %، كما تراجعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 2.6 % متأثرة بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.7 %.

أسعار الجملةوأظهرت أيضًا بيانات هيئة الإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أبريل 2021، بنسبة 13.2 % مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2020 على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في الشهر السابق مارس 2021، حيث كان 8.7 %، مرجعة ارتفاع المؤشر بشكل رئيس لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 16.5 %، نظرًا لثقلها في المؤشر، بالإضافة أيضًا إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر يوليو الماضي.

المنتجات المعدنيةوأوضحت البيانات تسجيل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة 16.5 % خلال الـ12 شهرًا الماضية حتى أبريل 2021، متأثرة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 30.7 %، وكذلك ارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 11.6 % وذلك لثقلها في المؤشر، مشيرة إلى أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت أيضًا ارتفاعًا نسبته 12.9 % نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 28.4 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.9 %.

المعادن الأعلىوأوردت بيانات «الإحصاء» ارتفاع أسعار جملة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 10.3 %، متأثرة بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 13.4 %، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 9.4 %، مشيرة إلى ارتفاع أسعار جملة منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.7 % متأثرًا بارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 9.5 %، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.7 %.

كما أوضحت ارتفاع أسعار جملة الخامات والمعادن بنسبة 14.8 % نتيجة ارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 14.8 %.