شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مرشحا في انتخابات غرفة الأحساء أول يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، للدورة المقبلة (1442هـ - 1446هـ)، يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21/ 10/ 1442هـ، الموافق أول وثاني أيام شهر يونيو المقبل، حيث تُطبّق لأول مرة عن بُعد من خلال التصويت الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.

يتنافس بالانتخابات 11 مرشحًا، منهم 7 من فئة التجار و4 من فئة الصناعيين، للفوز بـ8 مقاعد منها 4 مقاعد لقائمة التجار و4 مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقًا 4 أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ12 عضوًا.

يبدأ التصويت إلكترونيًا ممن يحق لهم التصويت بدءًا من الثلاثاء 20 /10 /1442هـ، الموافق أول يونيو 2021، من الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء 21 /10 /1442هـ، الثاني من يونيو 2021، حيث يحق لكل مصوت اختيار مُرشح واحد فقط من فئة التجار ومُرشح واحد فقط من فئة الصناعيين.

وتضم آلية التصويت الإلكتروني عددًا من الخطوات، تبدأ الدخول على الرابط الموحد لانتخابات جميع الغرف التجارية والصناعية عبر الموقع الإلكتروني https://voting.mci.gov.sa ثم إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة ورقم الهوية الوطنية للناخب، ثم الضغط على تسجيل الدخول، يليها إدخال الرمز المرسل sms برقم الجوال المرتبط بنظام «أبشر»، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد وبدء التصويت، بعد استعراض أسماء المرشحين واختيار المرشح.

وتأتي خطوة التصويت الإلكتروني لتمكين الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف إلكترونيًا دون عناء أو انتظار وتسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات وتوفيرًا للوقت والجهد وتوظيفًا للتقنية في خدمة الاقتصاد المحلي، على أن تعلن النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى موقعي الوزارة والغرفة.