شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % تراجعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب أمس، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ تدعم الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل حديث من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن خفض وتيرة شراء الأصول، مما أثر على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1868.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1869.10 دولار.

وزادت أسعار الذهب بأكثر من 1 % الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير، لكنها محت معظم المكاسب بعد أن تعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بعد محضر اجتماع الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 % إلى 2487.31 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.7 % إلى 27.55 دولار، بينما صعد البلاتين 0.6 % إلى 1198 دولارًا.