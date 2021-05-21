شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر بدعم زيادة دون المتوقع للمخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط أمس، بعد يومين من الخسائر، مما يعكس تبيان التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي، فيما أدت الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند إلى مزيد من القيود على التحركات.

وارتفع خام برنت 11 سنتًا بما يعادل 0.2 % إلى 66.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد نزول 3 % أول أمس.

وزاد الخام الأمريكي 25 سنتًا إلى 63.61 دولار للبرميل بعد انخفاضه 3.3 % في الجلسة السابقة.

وقالت «إيه. إن. زد ريسيرش» في مذكرة: «الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يصمد بشكل جيد قبيل موسم القيادة».

وأضافت: «ارتفع عدد المقبلين على المطارات الأمريكية إلى 1.85 مليون، وهو مؤشر جيد بالنسبة للطلب على وقود الطائرات».

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 886 ألف برميل.

وأظهر ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تم اختبارهم في الهند تعرضهم لفيروس كورونا، مما يشير إلى تزايد انتشار الفيروس مع ارتفاع عدد الوفيات اليومية إلى 4529.