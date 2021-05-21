شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتفظ بصدارة موردي الخام للصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفظت المملكة بمكانتها في صدارة موردي النفط الخام للصين للشهر الثامن على التوالي، بينما انخفضت الواردات من الإمارات.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس، أن الشحنات من السعودية بلغت 6.47 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يوميًا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي.

وتراجعت الواردات من روسيا أيضًا في أبريل مقارنة بالشهر السابق إلى 6.3 مليون طن، أو 1.53 مليون برميل يوميًا، وذلك بالتزامن مع تراجع مشتريات الخام الصينية، إذ واجهت المصافي تراجعًا في هوامش الربح.

انخفض إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مشترٍ في العالم، 0.2 % على أساس سنوي في أبريل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر،

وتراجعت الواردات من عمان والإمارات 8 %، و40 % على الترتيب عن مستوياتها قبل عام.

ولم تسجل الجمارك أي واردات من إيران للشهر الرابع على التوالي.

كما أظهرت قاعدة بيانات الجمارك انخفاضًا 52 % إلى 762 ألفًا و107 أطنان من الواردات من ماليزيا، والتي قال تجار إنها كانت نقطة عبور رئيسية لمزيج الخام الثقيل من فنزويلا.

ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من كراكاس منذ أكتوبر 2019 مع بدء العقوبات الأمريكية على المصدر الأمريكي الجنوبي.

وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 927 ألفًا و925 طنًا، انخفاضًا من 1.36 مليون طن في مارس، لكن بالمقارنة مع واردات سجلت صفرًا قبل عام.