شكرا لقرائتكم خبر عن «محضر الاحتياطي الأمريكي» يهبط بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار أمس، لكنه ظل فوق أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر التي سجلها مساء الأربعاء، بعدما كشف محضر آخِر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن وجود أحاديث بشأن تقليص مشترياته من السندات أكثر مما توقعه المستثمرون.

وهبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.25 % إلى 90.00 لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المتدني المسجل في أواخر فبراير البالغ 89.686 الذي لامسه الأربعاء.

وتراجع الدولار على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي مرارًا أنهم غير مستعدين لبحث تقليص التحفيز، معتبرين قفزات التضخم أمرًا مؤقتًا.

وحقق الدولار الأسترالي أكبر استفادة من هبوط نظيره الأمريكي، كما تلقى دعمًا من بيانات توظيف قوية في أبريل، وصعد 0.4 % إلى 0.7749 دولار أمريكي.

وقفز اليورو 0.2 % مسجلاً 1.22 دولار بعدما نزل 0.4 % في الجلسة السابقة، وكان دون ذروة ثلاثة أشهر البالغة 1.2245 دولار.