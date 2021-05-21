شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تطرح مناقصة عالمية لتقييم الدلتا للأسمدة قبل تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكشف المهندس أسامة مهدى نائب رئيس الشركة للشئون الفنية لـ"الخليج 365" إن كراسة الشروط تطلب استشارى عالمى، لتقييم الحالة الفنية، وعمل دراسة تطوير متكاملة بحيث يمكن من خلال الدراسة معرفة سبل التطوير، وبالتالى تحديد القيمة المالية للتطوير، بدلا من التطوير دون دراسات منعا لانفاق أموال فى غير محلها.

أضاف مهدى إنه بعد الانتهاء من تقييم الشركة والمتوقع تقيمها فى أغسطس المقبل ،سيتم طرح مناقصة عالمية أخرى للتطوير، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في مجلس إدارة الشركة القابضة، وبناء على تقييم حالة المصانع ، لافتا إنه من المتوقع طرحها للمقاول العام للتنفيذ مطلع العام المقبل.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الدلتا للاسمدة، بعد قرار الحكومة بتطويرها فى مكانها الحالى وإلغاء نقلها للسويس.

تضمن القرار، تعيين أحمد محمد توفيق عزب، عضو معين غير متفرغ، وتعيين ناصر عبد العزيز أبراهيم سيد عضو معين غير متفرغ، وتعيين أشرف السيد الطحان عضو معين غير متفرغ وتعيين محمود صبرى عضو منتخب.

وتقرر ندب أحمد توفيق للقيام بعمل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة.

وتعرضت المصانع يوم 4 إبريل 2020، لعطل نتيجة حريق فرن رئيسى، وتتراوح تكلفة تطويرها ما بين 150 إلى 250 مليون دولار بصورة جزئية.