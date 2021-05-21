شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 20-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، جلاكسو سميثكلاين، العبوات الطبية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جولدن تكس للأصواف، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العالمية للاستثمار والتنمية، الحديد والصلب المصرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، كونتكت المالية القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، جلاكسو سميثكلاين، العبوات الطبية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، جولدن تكس للأصواف، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العالمية للاستثمار والتنمية، الحديد والصلب المصرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

البورصة تربح 6.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه. البورصة تربح 6.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 760.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.11%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 669.7 ألف جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بسعر إغلاق 18.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 367.01%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 18.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.48%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 17.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 44.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.29%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.461 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.