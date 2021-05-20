شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوم الذهب قُرب أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر الذي بلغه خلال الجلسة السابقة، مدعوما بانخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تغاضي المستثمرين عن تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص تقليص محتمل لإجراءات الدعم الاقتصادي.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1876.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1878.10 دولار.

كان محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الأمريكي أظهر أن «عددا» من المسؤولين يرون أنه قد يكون من المناسب في حالة ترسخ التعافي «الشروع في مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات السندات».

وقال بارت ميليك، مدير إستراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية، إن محضر الاجتماع الذي كُشف عن أمس الأربعاء كان «من الناحية العملية أول حديث رسمي عن تقليص الإجراءات... (لكن) الذهب مدفوع بتراجع طفيف في عوائد السندات والدولار.»

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2851.89 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار، بينما تقدم البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 1200.04 دولار للأوقية.

(رويترز)