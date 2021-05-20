شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الشارقة» تثمن مساهمات داعمي مبادرة «فرحة عيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن مبادرتها المجتمعية (فرحة عيد) التي انتهت من توزيع الهدايا على 1500 طفل، بالتعاون مع العديد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص والجهات ذات النفع العام، حيث هدفت المبادرة إلى إدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الأطفال وذويهم عبر تسليم الهدايا في صبيحة يوم العيد، وإشعارهم بفرحة العيد، وتعريفهم بمستوى التضامن والدعم الذي يحظون به من مختلف فئات المجتمع ومؤسساته.

تعاون وتكافل

وثمنت الدائرة دور شركتي «اتصالات» و«دو» اللتين أسهمتا في إنجاح المبادرة بتحويل مبالغ المتبرعين والمشاركين إلى حساب المبادرة، وإعفائهم من رسوم الخدمة، كما ثمنت الدائرة دور وتعاون الجهات الأخرى الداعمة للمبادرة كجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية بيت الشارقة الخيري، مما يدل على أهمية التكافل الاجتماعي، بين كافة الفئات، لا سيما أن «فرحة عيد» واحدة من سلسلة من مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها دائرة الخدمات الاجتماعية على مدار العام، لإشراك المؤسسات والجهات في تفعيل المبادرات المجتمعية وتعزيز التكامل والتكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته من القطاع العام والخاص، وخلق فرص تطوعية للمؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة، وكذلك إعطاء أفراد المجتمع فرصة للشعور بدور المؤسسات ذات النفع العام، إضافة إلى غرس قيم التكافل الاجتماعي في أفراد المجتمع ورفع وعي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالمسؤولية المجتمعية، وتعزيز جوانب العمل التطوعي والتعاون المتبادل من خلال استقطاب عدد أكبر من الزائرين.

وانتهت المبادرة من توزيع 1500 صندوق يحتوي على هدايا متنوعة لعيد الفطر المبارك 2021، تم توزيعها على فئات الأطفال عند نقاط التوزيع الواقعة في ساحات مراكز التسوق في «مركز 06»، و«مركز صحارى» و«ميغا مول».

151 متطوعاً

كما شارك في تنفيذ المبادرة فريق عمل مكون من 151 متطوعاً في توزيع صناديق «فرحة عيد» إلى أصحابها على مستوى إمارة الشارقة عبر فروع الدائرة الواقعة في مدن الحمرية، والذيد، والبطائح، ومليحة، وخورفكان، وكلباء، والمدام، ودبا الحصن، إضافة إلى مدينة الشارقة.