شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإفريقيا والمستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تُفوّت دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تتعلق بإفريقيا دون أن تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والسلام في هذه القارة، ضمن سياسة خارجية راسخة تؤمن بأن التعاون مع المجموعة الدولية هو الطريق الأقوم لتحقيق التنمية والاستقرار، والمنهج الحكيم للتغلب على كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعصف بالقارة السمراء منذ عقود، وتفاقمت مع تفشي فيروس كورونا وتداعياته الخطرة.

بعد مشاركتها في قمة «تمويل الاقتصاديات الإفريقية» التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس، جددت الإمارات من على منصة مجلس الأمن الدولي موقفها الداعي إلى ضرورة مساندة إفريقيا في حل النزاعات التي تشهدها، ومساعدتها على التعافي من الجائحة الصحية، مذكرة بأنها تقوم بدور رائد في هذا المضمار، من خلال عملها الدؤوب في إرسال المساعدات الطبية إلى أكثر من 25 دولة، فضلاً عن دورها في تقديم الدعم اللوجستي لتوصيل اللقاحات إلى إفريقيا من خلال الشراكة القائمة بين موانئ دبي العالمية و«اليونسيف».

ولم يتوقف دعم الإمارات عند هذا الحد؛ بل شمل استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في اقتصاد الدول الإفريقية، ومبادرات اجتماعية وإنسانية نبيلة، منها على سبيل الذكر مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، لتمكين المرأة في السلام والأمن.

أما على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، فقد كانت للإمارات مساهمة فاعلة في الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، وقدمت مساعدات إلى القوة المشتركة التابعة لمجموعة الساحل الخمس، بالتوازي مع إقامة شراكات بناءة مع مختلف الدول الإفريقية، تتعلق بالاستعداد للمستقبل، والتحول الاقتصادي، والأمن الغذائي، والاستثمار في الطاقات النظيفة، وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار دعم مسيرة التنمية في القارة الإفريقية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

العلاقات بين الإمارات وإفريقيا راسخة وتاريخية وتنمو وتزدهر من مرحلة إلى أخرى؛ لأنها قائمة على المساواة والأخوة والاحترام المتبادل، وتتطلع إلى مستقبل زاهر مشترك، وعندما تسود هذه القيم، فإن الحصاد سيكون وفيراً، ولصالح جميع الأطراف. ولأن إفريقيا الزاخرة بالثروات والفرص قارة منفتحة على العالم وخصوصاً على القوى غير التقليدية التي ترتبط معها بعلاقة استعمارية أو ما شابهها.

ففي مناسبات كثيرة اعتبر العديد من القادة الأفارقة، أن دولاً عدة، من بينها الإمارات، مخلصة في نواياها وأفعالها، وتسهم فعلاً في فتح آفاق جديدة أمام الأجيال الإفريقية الجديدة.

من المخاطر الكبيرة التي تهدد إفريقيا، بعد الجائحة الصحية، الإرهاب، الذي يتغذى على واقع معقّد من النزاعات المزمنة والصراعات الأهلية، وبدأ ينتشر في أقاليم عديدة مثل دول الساحل وغربي القارة ووسطها وجنوبها في موزمبيق. ولا شك في أن هذا التحدي سيكون حديث المرحلة المقبلة، والمعركة التي يجب النصر الحاسم فيها، فمن دون ذلك لن يتحقق أمن واستقرار، وهي مسؤولية يجب أن ينهض بها المجتمع الدولي، وستؤدي فيها الإمارات دوراً حاسماً عندما تتسلم عضويتها في مجلس الأمن خلال العامين المقبلين.