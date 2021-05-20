شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يواصل الارتفاع وسط ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار ورغم صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري الياباني سجل فائضا بحوالي 0.07 تريليون ين، وهي قراءة اتفقت مع توقعات المحللين.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 165 ألف حالة في حين توفي ما يقرب من 3.5 مليون شخص.



كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس قد كشف عن أن بعض الأعضاء اقترحوا النظر في تعديل برنامج مشتريات الأصول (المقدر بنحو 120 مليار دولار شهريا) بالتزامن مع التعافي الملحوظ للاقتصاد الأمريكي.



ويرى اعضاء البنك المركزي أن هناك إشارات تعافي ملحوظ في سوق العمل وارتفاع التضخم نحو المستهدف، وهذا ما أظهرته البيانات الصادرة مؤخراً.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 108.7، وسجل أعلى سعر عند 109.3 في حين سجل أقل سعر عند 108.7.