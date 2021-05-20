شمول مالي مطلوب

يُعد الوصول العادل والمنصف إلى الخدمات المالية شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن الاقتصادي والازدهار. ويمكن أن يُحسن نتائج توظيف الأفراد، وتراكم الثروة، والتطلّع لبدء عمل تجاري.

ومع ذلك، لا تزال هناك نسبة كبيرة من نساء العالم لا يتعاملن مع البنوك بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، أو أنهن خارج القطاع البنكي ككل. وهناك آمال كبيرة بأن تعزز التكنولوجيا المالية الجديدة، أو «فينتيك»، الشمول المالي وتعمل في النهاية على سد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى هذا القطاع المتنامي.

ولكن هل تساعد التكنولوجيا المالية في سد الفجوة بين الجنسين حقاً؟ لمعرفة ذلك، درس البنك الدولي الاستخدامات العامة والآراء لـ27 ألف شخص من الجنسين في 28 اقتصاداً رئيسياً، ومواقفهم تجاه منتجات التكنولوجيا المالية والخدمات التي يقدمها الوافدون الجدد في هذا المجال، مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية. أشارت النتائج إلى أن التكنولوجيا المالية لا تفي حتى الآن، بوعودها، وتبين وجود فجوة كبيرة بين الجنسين. فبينما استخدم 29 % من الذكور في الاستطلاع، التكنولوجيا المالية، فإن 21 % فقط من النساء استخدمنها؛ أي أن هناك فجوة بمقدار 8 % موجودة تقريباً في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.

ومثّلت الخصائص الفردية مثل العمر، والدخل، والتعليم، والوضع العائلي أو الوظيفي، أو حتى محو الأمية المالية 30 % من الفرق الحاصل، مقابل 8 % في الخصائص المجتمعية المتعلقة بالبلد فقط. بعبارة أخرى، حتى بين الأفراد من نفس العمر أو الدخل يعيشون في نفس البلد، تستخدم النساء التكنولوجيا المالية بحوالي 5 نقاط مئوية أقل من الرجال.

وللتحقق مما إذا كانت الأدوار التقليدية للجنسين تجعل الرجال يتخذون مزيداً من القرارات المالية التي تؤدي إلى معدلات تبني أعلى، نظرنا إلى الأسر منفردة، ووجدنا أن تلك التي تقودها إناث ويغيب عنها الذكور كانت ولا تزال أقل احتمالاً لاستخدام التكنولوجيا المالية من الأسر التي يقودها الذكور. وتشير هذه النتيجة إلى أن الحجج التي تحاول ربط الفجوة بالأدوار التقليدية للجنسين داخل الأسرة غير كافية.

وأفادت النساء بأنهن أقل رغبة في تبني تطبيقات مصرفية رقمية جديدة، وأنهن أقل استعداداً لمشاركة بياناتهن الشخصية للحصول على عروض أو أسعار أقل. وأكثر من الرجال، أبلغت النساء عن قلقهن بشأن أمنهن المالي عند التعامل مع الشركات عبر الإنترنت.

ربما لا تستطيع «فينتيك» وحدها سد الفجوة بين الجنسين وتعزيز الشمول المالي، وبدلاً من ذلك، قد تحتاج ثورة التكنولوجيا المالية إلى دعم سياسي عام ومستهدف يأخذ في الاعتبار الاختلافات في المواقف حسب الجنس، ويعالج التمييز أو الأعراف الاجتماعية والقوانين التي تضر بالمرأة، ويشجع الابتكار الذي يناسب احتياجات الجميع.

«البنك الدولي»