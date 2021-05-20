شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما دعمتها بدور القاسمي..تعرف إلى أهمية مكتبة «سمير منصور» في الثقافة الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، الخميس، عن أسفها لما حل بالمراكز الثقافية الفلسطينية من دمار، وخاصة «مكتبة سمير منصور» في مدينة غزة، داعية من الله أن يتوقف العدوان وتنهض المكتبات وفلسطين الحبيبة من جديد.

وقالت الشيخة بدور القاسمي عبر موقع «تويتر»: «يؤسفني ما حل بالمراكز الثقافية وبالأخص «مكتبة سمير منصور» في مدينة غزة من دمار بفعل الأحداث الأليمة التي تمر بها فلسطين..أسأل الله أن يتوقف القصف والعدوان وتنهض المكتبات وفلسطين الحبيبة من جديد».

وباتت إحدى أهم وأكبر دور النشر الفلسطينية أثراً بعد عين، بعدما قصف الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء، المكتبة الشهيرة في غارة بأربعة صواريخ استهدفت عمارة «كحيل» الواقعة في «شارع الثلاثيني»، مثيراً حزناً كبيراً في الأوساط الثقافية والعلمية، بعدما حرم تدمير المكتبة عشاق الكتب من أهم مركز أدبي في المدينة.

ويعود تاريخ المكتبة إلى تسعينات القرن الماضي، وقد شكلت منبراً ثقافياً، ومتنفساً علمياً طوال ثلاثة عقود في قطاع غزة، كما أسهمت المكتبة بشكل بارز في التعريف بالثقافة الفلسطينية، بعدما نشرت لأكثر من 150 كاتباً فلسطينياً شاركت بمؤلفاتهم في معارض عربية ودولية.

وبث حساب المكتبة عبر موقع «تويتر» صوراً تظهر فداحة الكارثة كاتباً:«تحت هذه الأنقاض أصبحت «مكتبة سمير منصور» إثر القصف الإسرائيلي لعمارة «كحيل» في «شارع الثلاثيني»، المكتبة التي كانت تبتسم للمارة والقراء، ويحبها الجميع، أصبحت أثراً بعد عين».

وأضاف: «30 عاماً من العمل الدؤوب والجهد المتواصل، ركز فيها سمير منصور على حلمه بإنشاء مكتبة ضخمة توفر الكتب القيمة والموسوعات العلمية والثقافية لأبناء قطاع غزة، وبمرور السنين كان الحلم يكبر، فأنشأ دار نشر تتبنى إصدار شهادة ميلاد لمؤلفات الكتاب في جميع المجالات، حتى جاء الاحتلال، ودمر من دون رحمة ما تم بناؤه. القصف والنيران التهما المكتبة، ولم يبقيا منها شيئاً».

وتعهدت المكتبة بإعادة البناء من جديد، مضيفة في تغريدة:«طالما العقول حية، فإن الحلم لن يموت، وبدعمكم ومساندتكم لنا سنعاود بناءها أفضل مما كانت عليه».