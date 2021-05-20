شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره و"برنت" يهبط بنحو 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع استمرار تأثير المخزونات الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.3 مليون برميل إلى 486 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.



من ناحية أخرى، هبط مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 62.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.9% إلى 65.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.1 دولار وأقل سعر عند 65.1 دولار.