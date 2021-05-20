شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع خسائره رغم بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 444 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة "كورونا".



كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس قد كشف عن أن بعض الأعضاء اقترحوا النظر في تعديل برنامج مشتريات الأصول (المقدر بنحو 120 مليار دولار شهريا) بالتزامن مع التعافي الملحوظ للاقتصاد الأمريكي.



ويرى اعضاء البنك المركزي أن هناك إشارات تعافي ملحوظ في سوق العمل وارتفاع التضخم نحو المستهدف، وهذا ما أظهرته البيانات الصادرة مؤخراً.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 165 ألف حالة في حين توفي ما يقرب من 3.5 مليون شخص.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.