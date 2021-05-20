شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب بيانات التوظيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أظهرت انخفاضا في معدل البطالة.



وتتواصل الجهود في أستراليا من أجل السيطرة على فيروس كورونا واحتواء تفشيه من خلال الإجراءات الاحترازية وتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات الواعدة المضادة للمرض.



وأعلنت وزارة العمل الأسترالية اليوم فقدان الاقتصاد 30.6 ألف وظيفة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 17.5 ألف وظيفة خلال نفس الفترة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 5.5% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 5.6% من 5.7% في مارس/آذار.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 165 ألف حالة في حين توفي ما يقرب من 3.5 مليون شخص.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7771، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7782 في حين سجل أقل سعر عند 0.7717.