شكرا لقرائتكم خبر 5 مخططات سكنية في تبوك توفر ألفي أرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضم منطقة تبوك أكثر من 5 آلاف خيار سكني تتنوع بين الأراضي والفلل الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، منها 5 مخططات سكنية توفر ما يتجاوز ألفي أرض يمكن حجزها الكترونيا.

وأوضح برنامج (سكني) أن عدد المشاريع السكنية في منطقة تبوك تصل إلى 5 مشاريع منها مشروعان تحت الإنشاء توفر 1868 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل و(تاون هاوس)، بخيارات وتصاميم متعددة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأقساط شهرية ميسرة بالتعاون مع 18 جهة تمويلية.

وتحتضن منطقة تبوك مشروعين سكنيين تحت الإنشاء يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، تقع جميعها في مواقع استراتيجية بالقرب من مواقع الخدمات الأساسية ويسهل الوصول إليها عبر الطرق الرئيسة، إذ يقع مشروع (بساتين تبوك) على مساحة تصل إلى 247 ألف م2 ويضم 812 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، بينما يضم مشروع (درة تبوك) 1056 شقة على مساحة تصل إلى 76 ألف م2.

كما يوفر موقع (سكني) 3 مشاريع للفلل الجاهزة على مساحة تصل إلى 500 م للوحدة الواحدة، تشمل مشروع (إسكان تبوك) الذي يوفر 901 فيلا سكنية على مساحة إجمالية للمشروع 950 ألفم2، و388 فيلا ضمن مشروع (إسكان تيماء) الذي يقع على مساحة 749 ألف م2، ومشروع (إسكان أملج) الذي يوفر 359 فيلا على مساحة كلية تتجاوز 800 ألف م2.

وعلى صعيد المخططات السكنية للأراضي التي تتوزع في المنطقة، يقع مخطط (أنوار القادسية) في مدينة تبوك ويضم 830 أرضا، وفي محافظة الوجه مخططي (نورس الإسكان) 413 أرضا و(نجمة الوجه) 222 قطعة، ومخطط (إسكان تيماء) في محافظة تيماء الذي يضم 376 أرضا سكنية، ومخطط (أصداف السلطانية) الذي يحتوي على 230 أرضا في محافظة حقل.