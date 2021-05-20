شكرا لقرائتكم خبر «جاكو» توقف مشروع تصنيع وتسويق التمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) خطابا الأربعاء من اللجنة التأسيسية لشركة تصنيع وتسويق التمور، يفيد بإيقاف العمل بالمشروع.

وأوضحت الشركة في بيان على (تداول)، أن الخطاب تضمن أن دراسة الجدوى التي أعدتها اللجنة التأسيسية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية قد أظهرت نتائج مجدية إذا توفرت تقنيات فرز آلي بالكامل وبدقة وسرعة عالية تلبي الاحتياج والنتائج المنشودة لإنشاء شركة التمور، والتي بدونها ستتحمل الشركة أعباء تشغيلية عالية مما يترتب عليه عدم جدوى إنشاء المشروع.

وذكرت أن الدراسة خلصت إلى أنه نسبة لعدم توفر تقنيات الفرز الآلي المشار إليها والتي يتطلبها المشروع لتحقيق أهداف الشركة عليه فقد قررت اللجنة إيقاف العمل بالمشروع.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم في نهاية مايو 2018، مع اللجنة التأسيسية والمكلفة بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الجديدة (شركة مساهمة مقفلة) المتخصصة في تصنيع وتسويق التمور برأس مال وقدره 100 مليون ريال، وتم الاتفاق على أن تكون شريكا مؤسسا بمبلغ وقدره 50 مليون ريال من رأس المال.