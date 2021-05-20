3.2 مليارات دولار خسائر شركة طيران سنغافورة بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة الطيران السنغافورية (سنجابور أيرلاينز جروب) خسائر سنوية بقيمة 4.3 مليارات دولار سنغافوري (3.2 مليارات دولار) خلال ما وصفته بـ(أصعب عام في تاريخها).

وقالت الشركة «إن الإيرادات القوية لقطاع الشحن الجوي خلال العام المالي الماضي خفف من التأثير السلبي لانخفاض حركة الركاب».

وأشارت الشركة إلى أنها رفعت المقاعد من طائراتها لتوفير مساحات إضافية لشحن البضائع، في الوقت الذي زادت فيه صادرات سنغافورة من الأدوية والالكترونيات رغم انكماش الاقتصاد السنغافوري خلال العام الماضي بنسبة 4. 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت سنغافورة قد أغلقت حدودها تقريبا أمام القادمين من الخارج منذ مارس من العام الماضي، كما هو الحال في أغلب دول آسيا والمحيط الهادئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه وضعت سنغافورة ما تسمى مجموعة ترتيبات (السفر الآمن) للسماح بسفر رجال الأعمال والمسؤولين، مع السماح بشكل منفرد بدخول أعداد قليلة من الأجانب مع عدة دول تنخفض فيها أعداد الإصابات بالفيروس.

وقالت سنجابور أيرلاينز أمس «إنها تؤيد الجهود الرامية إلى فتح الحدود بطريقة آمنة ووفق معايير محددة».

وكان مجلس السياحة السنغافوري قد ذكر في الأسبوع الماضي أن عدد السائحين الذين وصلوا خلال الربع الأول من العام الماضي كان حوالي 68 ألف زائر بانخفاض نسبته 97% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبعد ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قررت الحكومة السنغافورية في وقت سابق من الشهر الحالي إعادة فرض القيود على الحركة المحلية لأول مرة منذ بدء فتح الاقتصاد تدريجيا في يونيو الماضي.