تراجع أرباح السعودي الألماني 43٪

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وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة والمنشورة على موقع تداول، بلغ الربح التشغيلي 17.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 24.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 28%.
كما بلغ إجمالي الربح 123مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 147 مليون ريال خلال الربع المماثل بتراجع 16%.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
1 انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسين
2 ارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
فيما يعود انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من 2020 إلى:
1 انخفاض في الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسين
2 ارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع السابق
3 استمرار مستشفى الدمام العام في تحقيق خسائر بلغت 19.63 مليون ريال في الربع الأول
4 زيادة مخصص خسائر الائتمان مقارنة بالربع السابق في ظل جائحة كوفيد 19
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