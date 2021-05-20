تراجع أرباح السعودي الألماني 43٪

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «المستشفى السعودي الألماني» بنسبة 43% في الربع الأول 2021 إلى 12 مليون ريال مقارنة مع 21 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة والمنشورة على موقع تداول، بلغ الربح التشغيلي 17.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 24.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 28%.

كما بلغ إجمالي الربح 123مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 147 مليون ريال خلال الربع المماثل بتراجع 16%.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:

1 انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسين

2 ارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

فيما يعود انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من 2020 إلى:

1 انخفاض في الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسين

2 ارتفاع تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع السابق

3 استمرار مستشفى الدمام العام في تحقيق خسائر بلغت 19.63 مليون ريال في الربع الأول

4 زيادة مخصص خسائر الائتمان مقارنة بالربع السابق في ظل جائحة كوفيد 19