السعودية تتصدر موردي النفط إلى الصين للشهر الثامن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظت المملكة بمكانتها في صدارة موردي النفط الخام إلى الصين للشهر الثامن على التوالي، بينما انخفضت الواردات من الإمارات، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات من السعودية بلغت 6.47 ملايين طن الشهر الماضي، أو 1.57 مليون برميل يوميا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر.

وتراجعت الواردات من روسيا أيضا في أبريل مقارنة بالشهر السابق إلى 6.3 ملايين طن، أو 1.53 مليون برميل يوميا، وذلك بالتزامن مع تراجع مشتريات الخام الصينية، إذ واجهت المصافي تراجعا في هوامش الربح.

وانخفض إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مشتر في العالم، 0.2% على أساس سنوي في أبريل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر.

وتراجعت الواردات من سلطنة عمان والإمارات 8% و40% على الترتيب عن مستوياتها قبل عام. ولم تسجل الجمارك أي واردات من إيران للشهر الرابع على التوالي.

كما أظهرت بيانات الجمارك انخفاضا 52% إلى 762 ألفا و107 أطنان من الواردات من ماليزيا، والتي قال تجار إنها كانت نقطة عبور رئيسة لمزيج الخام الثقيل من فنزويلا.

ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من كراكاس منذ أكتوبر 2019 مع بدء العقوبات الأمريكية على المصدر الأمريكي الجنوبي.

وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 927 ألفا و925 طنا، انخفاضا من 1.36 مليون طن في مارس، لكن بالمقارنة مع واردات سجلت صفرا قبل عام.

أبرز شحنات النفط إلى الصين لشهر أبريل

السعودية 1.57 مليون برميل يوميا

روسيا 1.53 مليون برميل يوميا

الولايات المتحدة 928 ألف طن يوميا

ماليزيا 762 ألف طن يوميا