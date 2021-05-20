شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية الصندوق الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الدورة الثالثة من برنامجها التدريبي لقيادة التحول الإبداعي خلال الأزمات والمقدم بالشراكة مع مركز ستانفورد لتطوير الخبرات، حيث يستمر استقبال طلبات التسجيل في الدورة حتى 23 مايو 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي للصندوق الصناعي.

ويسعى البرنامج إلى تزويد المديرين والعاملين في المنظومة الصناعية بالمهارات والمعارف اللازمة التي من شأنها المساعدة على تعزيز ثقافة وممارسات الابتكار والإبداع عند التعامل مع الأزمات، وقيادة دفة الأعمال خلالها بطريقة ناجحة.

ويستهدف البرنامج العاملين في المنظومة الصناعية ذوي المستوى الإداري المتوسط، كما يركز على أصحاب الخبرات العلمية من القياديين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في مناصبهم، ويمتد البرنامج لنحو سبعة أسابيع مقدما أربعة محاور أساسية وهي الابتكار والقيادة والفرق والتحول الرقمي، وأخيرا الاستراتيجية وسلاسل القيمة.