شكرا لقرائتكم خبر المركزي السويدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر من أن الهجمات الالكترونية (السيبرانية) تشكل خطرا منهجيا وتهديدا للاستقرار المالي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تقرير لخبراء الاقتصاد في قسم الاستقرار المالي بالبنك المركزي السويدي أنه حتى حال كان تأثير الهجوم محدودا، «فإن التأثيرات السلبية غير المباشرة قد تنتشر في النظام المالي، ليكون لها تداعيات خطيرة، على سبيل المثال، على هيئة فقدان الثقة في النظام».

وأوضح خبراء المركزي السويدي أن معدل قابلية التعرض لهجمات سيبرانية قد ارتفع بسبب الرقمنة في المجتمع.

وأكد التقرير أهمية التخطيط على المدى الطويل، بما يشمل وكلاء القطاعين العام والخاص في القطاع المالي، من أجل تعزيز القدرة على الصمود.