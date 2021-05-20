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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تقرير لخبراء الاقتصاد في قسم الاستقرار المالي بالبنك المركزي السويدي أنه حتى حال كان تأثير الهجوم محدودا، «فإن التأثيرات السلبية غير المباشرة قد تنتشر في النظام المالي، ليكون لها تداعيات خطيرة، على سبيل المثال، على هيئة فقدان الثقة في النظام».
وأوضح خبراء المركزي السويدي أن معدل قابلية التعرض لهجمات سيبرانية قد ارتفع بسبب الرقمنة في المجتمع.
وأكد التقرير أهمية التخطيط على المدى الطويل، بما يشمل وكلاء القطاعين العام والخاص في القطاع المالي، من أجل تعزيز القدرة على الصمود.
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