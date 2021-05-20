تراجع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 130.8 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 130.8 مليار دولار خلال مارس 2021، بانخفاض 2.1 مليار دولار، يمثل نسبة 1.6% مقارنة بشهر فبراير 2021، فيما سجلت تراجعا على أساس سنوي بقيمة 28.3 مليار دولار تمثل نسبة 17.8% مقارنة بشهر مارس 2020، وذلك وفق التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية.

ورغم التراجع حافظت المملكة على مركزها الـ14 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر مارس 2021. في حين جاءت في مقدمة الدول العربية استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الكويت بقيمة 45.7 مليار دولار في المركز الـ27 والإمارات بقيمة 45.6 مليار دولار في المركز 28 عالميا.

وأظهر التقرير أن استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي توزعت إلى 105.36 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 81% من الإجمالي، و25.45 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 19%.

ويأتي الانخفاض في حيازة المملكة للسندات والأذون الأمريكية في مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليبلغ خلال ديسمبر 2020 ـ مارس2021 نحو 6.8 مليارات دولار بعد أن سجلت في نوفمبر 2020 مستوى 137.6 مليار ريال قبل أن تبدأ في الانخفاض.

وسجلت الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر 2020 زيادات متتالية في حيازة المملكة من السندات واذون الخزانة الأمريكية حيث ارتفعت خلال هذه الأشهر الأربعة 13 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي فقد تراجعت حيازة دول العالم المختلفة للسندات وأذون الخزانة الأمريكية بقيمة 70.3 مليار دولار خلال مارس الماضي لتصل إلى 7.03 تريليونات دولار مقابل نحو 7.10 تريليونات دولار في فبراير 2021.

وتصدرت اليابان المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية لشهر مارس بقيمة 1.24 تريليون دولار، تليها الصين بقيمة 1.100 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 443.2 مليار دولار، وأيرلندا بقيمة 309.8 مليارات دولار، ولوكسمبرج بقيمة 282.8 مليار دولار.