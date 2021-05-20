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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة المدينة المنورة طرحت فرصة استثمارية تتمثل في إنشاء مستشفى للرعاية الطبية الممتـدة والنقـاهة وتشغيله وصيـانته عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع على طريق سالم بن عبيد وبمساحة تبلغ 14,382,78 مترا مربعا، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصا على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حددت يوم 24 / 05 / 2021م موعدا لقبول العطاءات وفتح المظاريف.