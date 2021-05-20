شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية تتابع استعدادات المشاركة في «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الخميس، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

حضر الاجتماع، بحسب بيان مجلس الوزراء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية في المعرض، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

اهتمام السيسي

وأكد رئيس الوزراء أن معرض «إكسبو دبي» يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما سيكون للمشاركة المصرية في المعرض من دور في إظهار صورة مصر الجديدة، وما يتم من جهود في مختلف المجالات التنموية والعمرانية والخدمية، إلى جانب دوره في التسويق لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية قومية في كافة القطاعات.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بسرعة توفير التمويل المالي المطلوب، لاستكمال أعمال الجناح المصري في المعرض، بما يسهم في ظهور مصر بالصورة اللائقة بها، ويعكس تاريخها وحضارتها، وما يتم حالياً من تقدم في مختلف القطاعات.

إنجاح المشاركة

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على إنجاح المشاركة المصرية في فعاليات معرض «إكسبو دبي»، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر، منوهة إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض ستكون لها آثار اقتصادية كبيرة، حيث سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية، بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص، وذلك نظراً لما تتميز به من الخبرات ومقومات تجعلها قبلة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وتناولت الوزيرة مقترح أجندة الفعاليات المصرية المخطط لإقامتها خلال المعرض، مشيرة إلى أن فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث تتمثل في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، وذلك من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

مصر 2030

وأوضحت الوزيرة أن الجناح المصري يعتمد على وسائل عرض رقمية وتقنيات الواقع الافتراضي، وأنه تم تجميع المواد الفيلمية المقرر عرضها خلال فعاليات المعرض، وذلك بما يعكس الرؤية التنموية «مصر 2030»، وكذلك المبادرات التنموية في كافة المجالات عبر السنوات السبع الماضية، لافتة إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج المحتوى وإخراجه في شكل ترفيهي تعليمي جاذب لكل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية والمهنية لزائري الجناح المصري.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية في معرض «إكسبو دبي» إن المعرض سوف يستقبل 25 مليون زائر من حوالي 190 دولة، ويتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري في المعرض 2.5 مليون زائر، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية، لجذب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر.