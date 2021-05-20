شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي هولندي على كارلوس غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكم القضاء الهولندي، الخميس، على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع نحو خمسة ملايين يورو تعويضاً لتحالف نيسان-ميتسوبيشي. وكان كارلوس غصن الذي ينوي استئناف القرار، ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن في ما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.

لكن محكمة في أمستردام رأت في بيان أنه ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقطب صناعة السيارات لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها.

وقالت المحكمة «كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة».

وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في تموز/يوليو 2012 انتهى في نيسان/إبريل 2018 وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 أي حوالى خمسة ملايين يورو.

وفي رسالة لوكالة فرانس برس قال المتحدث باسم رجل الأعمال إن «فريق الدفاع سيستأنف هذا القرار أمام المحكمة المختصة»، مؤكداً أنه لا غصن ولا شهود رئيسيون آخرون تمكنوا من تقديم إفاداتهم أثناء الإجراء. كان اللبناني الفرنسي البرازيلي اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في اليابان حيث يلاحق بأربع تهم اثنتين منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة واثنتين لخيانة الأمانة.

وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.

بعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق سراحه بكفالة ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة إذ يشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.

وما زال غصن بعيداً عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان. (أ.ف.ب)