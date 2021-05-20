شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو «يازين العابدين» يجمع صابرين النجيلي وكاريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تستعد المطربة صابرين النجيلي لطرح أحدث «ديتو» غنائي جديد لها مع المطرب عصام كاريكا بعنوان «يازين العابدين»، حيث أعربت صابرين عن سعادتها الكبيرة بهذا التعاون الذي وصفته بالمهم في مشوارها الغنائي مع كاريكا، معتبره هذا التعاون واحداً من أهم الأغاني المشتركة في مشوارها الفني، متمنية أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

أغنيه «يازين العابدين» كلمات محمد هلال ألحان فلكور حلبي، توزيع عصام كاريكا، إخراج ميدو بارون وسوف تطرح الأغنية خلال أيام.

يذكر أن مطربة الأوبرا صابرين النجيلي، كانت قد انتهت من أحدث أغنياتها بعنوان «لسه بخير» وطرحتها عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب»، وهي من كلماتها وألحانها، وتوزيع موسيقى حاتم نصر.