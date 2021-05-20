شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تُوزِّع العسل على موظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

شارك فريق السعادة والإيجابية في شرطة عجمان في مبادرة «اليوم العالمي للنحل» من خلال توزيع جرات من العسل على الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات والأقسام بالشرطة.

وأوضح المقدم عبدالله علي علوان، رئيس فريق السعادة والإيجابية في شرطة عجمان أن الهدف من المشاركة في هذه المبادرة، هو بث السعادة في نفوس الموظفين، ورفع الوعي الصحي لديهم، وتذكيرهم بأهمية العسل وفوائده الصحية كغذاء للجسم، وعلاج لكثير من الأمراض، كما وصفه القرآن الكريم بأن فيه شفاء للناس، إضافة إلى أهميته في رفع مناعة الجسم التي نحتاج إليها في الوقت الحالي في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، متمنياً لهم حياة صحية وسعيدة خالية من الأمراض.

من جانبهم عبر الموظفون عن سعادتهم وشكرهم لشرطة عجمان وفريق السعادة والإيجابية على المبادرة اللطيفة ودورهم الفعال في المشاركة في جميع المناسبات المحلية والعالمية، بما يعزز رضاهم وسعادتهم وصحتهم، متمنين لشرطة عجمان وقيادتها مزيداً من التميز والريادة في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها.