شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «المنصة 3» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد شبكة «نتفليكس» العالمية لعرض الموسم الثالث من المسلسل الإماراتي «المنصة»، كأول عمل يعرض على تلك الشبكة في جميع دول العالم وبالعديد من اللغات، وأعلنت الشركة المنتجة من قبل أن المسلسل تم الانتهاء من تصويره، وسيتم عرضه قريباً. وتصدر الجزء الثاني قائمة البحث على منصة «نتفليكس» وكشفت حلقاته على العديد من الألغاز التي كانت بالجزء الأول، إلى جانب ظهور شخصيات عديدة من عدة دول عربية فيه، ومن بينهم الفنان المصري سيد رجب، الذي سيصل دوره في الجزء الثالث إلى ذروته ويشهد العديد من الأحداث المهمة.

المسلسل يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: مكسيم خليل، سامر إسماعيل، باسم ياخور، أحمد الجسمي، ياسر النيادي، منى واصف، سلوم حداد وآخرون، وهو من تأليف هوزان عكو وإخراج ياسر سامي، ومن المتوقع ظهور شخصيات جديدة في الجزء الثالث إلى جانب اختفاء آخرين، ظهروا في الجزأين الأول والثاني.