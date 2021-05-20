شكرا لقرائتكم خبر عن طابع تذكاري لمتحف محمد محمود خليل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

أصدرت الهيئة القومية للبريد في مصر طابعاً تذكارياً عن متحف محمد محمود خليل وحرمه، بمناسبة اليوم العالمي للتراث. ويعد الطابع الأول من نوعه الذي يوثق متحف محمد محمود، باعتباره أحد أهم المواقع المتخصصة في العالم، ويضم مجموعات فنية نادرة، تمثل إبداعات الحضارة الإنسانية الحديثة، بعد إعادة افتتاحه من إغلاق استمر أكثر من 10 سنوات، إذ تم تطوير سيناريوهات العرض المتحفي، بما يليق بمقتنياته الثمينة.

المتحف مقام على الطراز المعماري الفرنسي، وتبلغ مساحته الكلية 8450 متراً مربعاً.