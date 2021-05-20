شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول كلية للنانو تكنولوجي في مصر الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عقد د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعاً، مع اللجنة التحضيرية المنظمة لافتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، واستعرض الترتيبات النهائية الخاصة بالافتتاح، المقرر صباح الاثنين المقبل، بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

وتعد كلية النانو تكنولوجي، أول كلية من نوعها في مصر والعالم العربي، تتخصص في هذا المجال، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والمبدعين في مجال النانو تكنولوجي. وسيتم الافتتاح بحضور نخبة من القيادات، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الخشت، أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تهدف إلى التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي، وتعظيم علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا تماشياً مع «رؤية مصر 2030»، والمساهمة في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر، من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والابتكار، واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة.