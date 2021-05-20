شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 15 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الخميس على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع أداء 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.55%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.96%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.88%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية بنسبة 0.68%، 0.66%، على التوالى.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.44%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.43%، ثم قطاعي العقارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.42%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي البنوك والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.44%، 0.14%، على التوالي.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة 0.69% بعد أن شهد صعودًا بنسبة 2.79% منذ جلسة 5 مايو الجاري، فضلا عن تسجيل المؤشر ارتفاعًا لنحو 3 جلسات خلال أخر 4 جلسات، فيما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 760.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.11%، والعرب على 6.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 92.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 669.7 ألف جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.