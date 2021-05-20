شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للنحاس متخلياً عن مكاسبه رغم انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلى المعدن الصناعي عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق اليوم.



هذا، وقد أعلن اتحاد عمال المناجم في تشيلي رفض العروض المقدمة من مجالس إدارات شركات صناعة التعدين في البلاد فيما يتعلق بتعديل العقود والأجور مما زاد المخاوف بشأن دخولهم في إضراب شامل وتضرر إمدادات المعادن وعلى رأسها النحاس.



واستفاد النحاس في الآونة الأخيرة من أنباء الإضراب في تشيلي مع الاخذ في الاعتبار أن الدولة اللاتينية تعد من كبرى منتجي المعادن على مستوى العالم.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 4.57 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.62 دولار وأقل سعر عند 4.52 دولار.