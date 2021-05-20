شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة عقب بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية قوية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 444 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائحة "كورونا".



كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس قد كشف عن أن بعض الأعضاء اقترحوا النظر في تعديل برنامج مشتريات الأصول (المقدر بنحو 120 مليار دولار شهريا) بالتزامن مع التعافي الملحوظ للاقتصاد الأمريكي.



ويرى اعضاء البنك المركزي أن هناك إشارات تعافي ملحوظ في سوق العمل وارتفاع التضخم نحو المستهدف، وهذا ما أظهرته البيانات الصادرة مؤخراً.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 33968 نقطة، كما صعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 4140 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 159 نقطة) إلى 13460 نقطة.